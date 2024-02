Kiel (dpa/lno). Der Evaluationsbericht zum Kita-Gesetz liegt vor. Dabei zeigt sich, dass das bestehende System oft nicht an der Praxis orientiert ist. Doch bis zur Reform im Jahr 2025 ist es noch ein langer Weg.

Nach Ansicht der schleswig-holsteinischen Sozialministerin Aminata Touré hat der Evaluationsbericht zum Kindertagesförderungsgesetz Verbesserungspotenziale aufgezeigt. „Unser Kita-Gesetz ist in Teilen zu weit weg von der Praxis“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch bei der Vorstellung des Berichtes in Kiel. „Es ist bürokratisch und nicht flexibel genug.“ Zudem werde es nicht den Herausforderungen des Fachkräftemangels gerecht und sei auch nicht nur durch Geld zu heilen.

Bei der Überarbeitung des Kindertagesförderungsgesetzes muss laut Touré dagegen eine größtmögliche Verlässlichkeit in der Betreuung sichergestellt werden. Ebenso sollen Fachkräfte weiter gestärkt werden, eine hohe Qualität in den Kindertagesstätten gewährleistet und mehr Flexibilität ermöglicht werden. Zudem solle die Finanzierung fair zwischen allen Beteiligten aufgeteilt werden.

Dennoch zeige der Evaluationsbericht auch, dass es im nördlichsten Bundesland ein funktionierendes Kita-System gebe, so Touré. Mit der vergangenen Kita-Reform, die im Januar 2021 in Kraft getreten war, hätten sich etwa bereits die Betreuungszeiten verbessert und die Schließzeiten verkürzt.

Auf die Vorlage des Evaluationsberichtes folge nun die Auswertung und die Erarbeitung der Stellungnahme des Fachgremiums, die Ende April vorliegen soll. Das anschließende Gesetzgebungsverfahren soll dann schließlich bis November abgeschlossen sein, sodass das neue Kita-Gesetz zum Januar 2025 in Kraft treten könne, betonte die Sozialministerin.

