Hamburg/Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein und Hamburg wird das Wetter am Mittwoch wechselhaft, aber weitestgehend mild. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Tag mit Regen und Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Begleitet wird der Regen von schwachem bis mäßigem Wind. An der Nordsee kann es zeitweise zu frischem Wind kommen.

In Schleswig-Holstein und Hamburg wird das Wetter am Mittwoch wechselhaft, aber weitestgehend mild. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Tag mit Regen und Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Begleitet wird der Regen von schwachem bis mäßigem Wind. An der Nordsee kann es zeitweise zu frischem Wind kommen.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen dichte Wolken auf und der Regen lässt vorübergehend nach. Die Temperaturen sinken auf bis zu 5 Grad ab. Für den Donnerstag selbst sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und gelegentlich Regen vorher. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 8 und 13 Grad ein.

© dpa-infocom, dpa:240214-99-981915/2 (dpa)