Lübeck. Das Landgericht Lübeck will heute (9.00 Uhr) das Urteil im Prozess gegen einen Ex-Staatsanwalt wegen schweren sexuellen Missbrauchs seines Sohnes verkünden. Vor Gericht wollte sich der Jurist nicht zu den Vorwürfen äußern - anders während der Ermittlungen. Damals sagte er aus, sich an die Tat Ende März 2019 nicht zu erinnern. Später gab er an, die Tat schlafwandelnd begangen zu haben.

Das Landgericht Lübeck will heute (9.00 Uhr) das Urteil im Prozess gegen einen Ex-Staatsanwalt wegen schweren sexuellen Missbrauchs seines Sohnes verkünden. Vor Gericht wollte sich der Jurist nicht zu den Vorwürfen äußern - anders während der Ermittlungen. Damals sagte er aus, sich an die Tat Ende März 2019 nicht zu erinnern. Später gab er an, die Tat schlafwandelnd begangen zu haben.

Laut Anklage soll der Angeklagte, der mit seinem damals acht Jahre alten Sohn in einem Bett schlief, Ende März 2019 an dem Kind sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten in ihren Plädoyers in der vergangenen Woche einen Freispruch gefordert, die Nebenklage nach Angaben eines Gerichtssprechers auf eine Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs plädiert, aber ohne konkretes Strafmaß.

© dpa-infocom, dpa:240213-99-975708/3 (dpa)