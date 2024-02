Kiel (dpa/lno) . Erneute Arbeitsniederlegung im Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat Busfahrerinnen und Busfahrer zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen.

Im Busverkehr der vier großen Städte in Schleswig-Holstein müssen sich Kunden von heute an auf erhebliche Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der öffentlichen Busunternehmen im nördlichsten Bundesland zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Es werde erwartet, dass ab Betriebsbeginn in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster der Busverkehr weitgehend stillstehe, sagte Verdi-Sprecher Frank Schischefsky.

Die Gewerkschaft fordert neben Einführung einer 35-Stunden-Woche die Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. Ebenfalls wird eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden verlangt. Die Laufzeit der Vereinbarung soll zwölf Monate betragen.

