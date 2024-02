Hamburg (dpa/lno). Es bleibt dabei: Die Veolia Towers Hamburg können gegen Ratiopharm Ulm nicht gewinnen. Auch im neunten Duell in der BBL unterliegen die Hanseaten und verlieren im Playoff-Kampf damit wieder an Boden.

Mit einer Niederlage beim deutschen Meister Ratiopharm Ulm haben sich die Veolia Towers Hamburg in die mehrwöchige Pause in der Basketball-Bundesliga verabschiedet. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 70:83 (36:45) und kassierte damit die neunte Niederlage im 20. Punktspiel. Zudem mussten sich die Hamburger auch im neunten BBL-Duell mit den Süddeutschen geschlagen geben.

Die Towers waren gut in die Partie gestartet und führten nach kurzer Zeit bereits mit 11:4. Im weiteren Verlauf aber wurde Ulm besser und dominierte schließlich den zweiten Abschnitt. Die Hanseaten taten sich zunehmend schwerer, ihre Offensivaktionen erfolgreich abzuschließen und leisteten sich vor der Pause zu viele Ballverluste.

Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste nicht zu ihrem Spiel und gerieten weiter ins Hintertreffen. Zu Beginn des Schlussviertels betrug der Rückstand 17 Punkte. Erst in den letzten zehn Minuten erwiesen sich die Hamburger wieder als effektiver, konnten die Partie aber nicht mehr drehen. Bester Werfer war Vincent King (15 Punkte). Der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Brae Ivey kam bei seiner Premiere im Towers-Team auf sechs Zähler.

