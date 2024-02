Kiel (dpa/lno). Auch in der dritten Verhandlungsrunde zwischen den Beschäftigten der privaten Omnibusbetriebe und ihren Arbeitgebern hat es keine Einigung gegeben. Stattdessen steht nun ein weiterer Warnstreik an.

Die Gewerkschaft Verdi hat die privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein ab Donnerstag zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft bewerte die am Dienstag stattgefundene dritte Tarifrunde zwischen dem Omnibusverband Nord und den Arbeitgebern als „pure Provokation“. Die Arbeitgeber hätten sich mit einem disqualifizierenden Angebot in eine prekäre Lage gebracht.

„Wir hätten ein starkes Signal der Arbeitgeber an die Beschäftigten erwartet“, so Verdi-Verhandlungsführer Sascha Bähring. Stattdessen beinhalte das Angebot der Arbeitgeber unter anderem eine Arbeitszeitverlängerung sowie Lohnabsenkungen und werde von der Gewerkschaft abgelehnt. „Wer derart eskaliert, riskiert die Verkehrswende im Land und provoziert eine sehr heftige Tarifauseinandersetzung“, betonte der Verhandlungsführer.

Am Freitag sollen die Beschäftigten der privaten Busunternehmen sich dann der Demonstration der öffentlichen Busunternehmer vor dem Landeshaus in Kiel anschließen. Die öffentlichen Busunternehmer beginnen ihren Warnstreik bereits am Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:240213-99-976036/2 (dpa)