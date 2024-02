Hamburg (dpa/lno). Nach dem Brand eines Lastwagens am Hamburger Hafen ist die Identität des im Fahrerhaus gefundenen Toten zunächst noch unklar. Der Leichnam habe noch nicht identifiziert werden können, es dürfte sich jedoch um den Fahrer des Lkw handeln, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Hamburg. Passanten hatten am Montagnachmittag im Hamburger Stadtteil Kleiner Grasbrook den brennenden Lastwagen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Zu dem Zeitpunkt hatte die Fahrerkabine des Sattelschleppers den Angaben zufolge bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Erst nach dem Löschen wurde die Leiche gefunden. Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar.

