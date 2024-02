Themen: Letzte Chance für die Ampel +++ Schneller vom Rad in die Bahn +++ Wieder Rekord bei Grundschul-Anmeldungen

FDP: die Bremse der Koalition

13. Februar: Leitartikel: „Letzte Chance für die Ampel. Die FDP fordert die Wirtschaftswende. Scheitert sie, ist Scholz am Ende“

Wir leben in einer Zeit des Wandels, nicht nur im politischen, sondern auch im Bereich der Wirtschaft. Aber die FDP ist nicht Teil dieses Wandels. Das Gegenteil ist der Fall! Sie ist die Bremse dieser Koalition mit ihrem Festhalten an Prinzipien, die nicht mehr in die Zeit passen. Die Infrastruktur in Deutschland ist marode. Aber anstatt jetzt in Infrastruktur und Bildung zu investieren, hält sie sklavisch an der Schuldenbremse fest. Sie ist auch nicht bereit, die Steuern auf hohe Einkommen zu erhöhen oder eine Vermögenssteuer auf große Vermögenswerte zu erheben, um soziale Gerechtigkeit zu schaffen, die Grundlage für eine stabile Gesellschaft und damit stabile Wirtschaft. Mit ihrem Credo nach Technologieoffenheit verlangsamt sie, wie schon die letzte Regierung, den schnellen Umstieg in Zukunftstechnologien, nicht nur in der Energieerzeugung, sondern auch im Bereich der Mobilität, Elektronik und Digitalisierung. Mit dem Festhalten an alten Technologien und einer Großindustrie, die auf fossilen Energien aufbaut, hat Deutschland den Anschluss an die Zukunftsmärkte verpasst. Der Wille zu einer tragfähigen Anpassung unserer Wirtschaft an die Herausforderungen unserer Zeit sieht anders aus!

Jörg Behrschmidt

Die Überschrift ist ein Witz

13. Februar: „Schneller vom Rad in die Bahn. 1200 neue Abstellplätze für ,Bike+Ride‘. S-Bahn gehört zu den pünktlichsten in Deutschland“

Allein die Überschrift ist schon ein Witz. In die Pünktlichkeitsstatistik zählen nach meinen Informationen weder die ganz ausgefallenen Züge mit rein noch die, die auf der Strecke in einem Bahnhof, warum auch immer, die Fahrt abbrechen müssen. Auch der Schienenersatzverkehr zählt meines Wissens nach nicht mit. Dann wird alles unter sechs Minuten Verspätung als pünktlich bezeichnet. Das machen Sie mal einem Arbeitgeber klar, wenn so etwas fast täglich passiert. Gefühlt kommt die S-Bahn nicht einmal auf 50 Prozent Pünktlichkeit. Meine Frau fährt seit ihrer Ausbildung vor 40 Jahren täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Abgesehen von den Zuständen an einigen Haltestellen und Bahnhöfen sind auch die Verkehrsmittel selbst manchmal eine Katastrophe. Aufgeschlitzte Sitzpolster, beschmierte Scheiben, vollgestopfte Müllbehälter etc. In der Regel fährt sie von fünf Werktagen maximal drei Werktage pünktlich mit der S-Bahn. Wobei Pünktlichkeit bei uns etwas anders gewertet wird als offensichtlich bei der S-Bahn. Für meine Begriffe lügt sich die S-Bahn hier in die eigene Tasche.

Sylvia und Björn-Michael Busch

Ausgegrenzt und provoziert?

10./11. Februar: „Hamburger KRITiken: Auf die Wissenschaft hören!? Bei Klima und Corona fordert die Politik, den Experten zu folgen. bei der Cannabis-Freigabe aber ist jetzt alles anders“

Sie schreiben, dass der Verein Bayer Leverkusen „allen Ernstes“ vom DFB bestraft wurde, weil Fans ein Plakat mit dem Spruch: „Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter“ hochhielten. Sie bezeichnen dies als „pubertäre Provokation“. An anderer Stelle zitieren Sie eine Biologin, die sagte, dass es beim sozialen Geschlecht eine Bandbreite gäbe. Erklärt das nicht, warum das Banner menschenverachtend ist? Hinter dieser „Bandbreite“ stecken echte Menschen, denen mit dem Banner des Bayer Leverkusen eine Existenzberechtigung abgesprochen wird. Wer sich nicht als Mann oder Frau sieht, den „gibt“ es laut dem Banner nicht. Man solle, so Ihr Beitrag, auf „die Wissenschaft“ hören (oder soll man gerade das nicht tun? Das ist mir nicht ganz klar geworden). Wen meinen Sie damit? Ist die Biologie, die einzige Fachrichtungen, die erklären kann, was in Menschen vorgeht? Was ist mit der Psychologie? Ist das eine Wissenschaft? Wie sieht es mit Kulturwissenschaften aus? Wissenschaft, ja oder nein? Wenn man eine Frage aus verschiedenen Blickwinkeln stellt, wird man verschiedene Antworten erhalten. Das macht es leicht, sich die „Wissenschaft“ auszusuchen, die sagt, was man selbst für richtig hält. Wie wäre es nächste Woche in Ihrer Kolumne mit einem Interview mit einer non-binären Person? Wie hat sich diese Person gefühlt, als sie das Banner gesehen hat? Leicht provoziert oder verachtet?

Morris Schiller

Die armen Familien

12. Februar: „Volodomyr versteckte sich nicht – jetzt ist er tot. Die ukrainische Armee braucht im Krieg mit Russland dringend Soldaten und setzt vermehrt auf ältere Männer“ und Leserbrief: „Keine Gewalt, niemals“

Dieser Leserbrief bringt es genau auf den Punkt! Früher standen die Herrscher und Könige an der Spitze ihres Heeres, um das Land zu verteidigen oder zu erobern. Heute verkriechen sich diese Feiglinge und verlangen, dass Männer an die Front gehen, ob sie es wollen oder nicht. Diese armen Familien, die um ihre toten Söhne trauern.

Bettina Konrad

Den Krieg beenden

Ich stelle mir täglich genau dieselben Fragen wie die Leserbriefschreiberin. Und genau deshalb muss dieser Krieg beendet werden, alle Kriege müssen beendet werden. Auch wenn dabei beidseits erhebliche Kompromisse eingegangen werden müssen.

Dr. Kristin Woywod

Schüler – eine anonyme Masse

9. Februar: „Wieder Rekord bei Grundschul-Anmeldungen. Wo die Nachfrage besonders groß war – und wo es weniger Schüler gibt“

Senatorin Bekeris betrachtet den Anmelderekord an Grundschulen als Erfolg. Wie kommt sie dazu? Auch von einer neuen Senatorin darf man doch erwarten, dass sie sich mit ihrem Ressort schon beschäftigt hat. Dieser „Rekord“ ist nämlich für die betroffenen Schüler, Lehrer und Eltern gar nicht erfreulich. Für diesen Rekord gibt es keine Goldmedaille, sondern Stundenausfall, Raumknappheit und beeinträchtigte Bildung. Wir haben einen eklatanten Lehrermangel, es fehlen Räume, Lehrer-Kollegien sind so groß, so dass sich die Lehrer nicht mehr alle kennen, Schüler werden zunehmend zu einer anonymen Masse. Vielleicht sollte die Senatorin Schulen vor Ort besuchen – und mit Lehrkräften, Schülern oder Eltern sprechen.

Christian Marten

Faule Ausrede

9. Februar: „Bezahlen mit der HVV-Prepaidkarte. Fehler beim Anwenden bremsen Busse aus. Wie die Karte funktioniert und korrekt bedient wird“

Nun ist es offensichtlich: Wenn ich mir bisher im Bus einen Fahrschein löste, gab ich dem Fahrer mein bereitgehaltenes Bargeld. Dieser drückte auf einen Knopf und gleichzeitig kamen aus dem Automaten Fahrschein und Wechselgeld. Dieser Vorgang dauerte ca. fünf Sekunden. Im Artikel ist zu lesen, dass allein das Auslesen der Prepaidkarte ungefähr sechs Sekunden dauert. Es folgen weitere Sekunden für die nächsten Schritte und das Bezahlen. Der Kauf eines Fahrscheins mit der Prepaidkarte dauert demnach mindestens doppelt so lange wie der Kauf per Bargeldzahlung. Die als Argument vorgeschobene Zeitersparnis erweist sich somit als faule Ausrede. Was aber um alles in der Welt hat den Hamburger Verkehrsverbund zu diesem Unsinn bewogen? Schließlich ist auch die Bezahlung mit EC-Karte in Hamburg nicht möglich. Soll die Vorauszahlung die Liquidität des HVV verbessern? Oder ist es die Hoffnung auf nicht ausgenutzte Restguthaben? Ich werde zu Fuß gehen oder mit dem Auto fahren.

Dr. Gerhard Diercks

