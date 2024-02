Planen Sie jetzt Ihre neue Terrassenüberdachung und genießen Sie die neue Saison im Garten. Zur Saisoneröffnung veranstaltet Maderos am Sonntag, den 25. Februar 2024 von 11 bis 16 Uhr einen Aktionstag mit „Angrillen“ und gibt Einblicke in die Produktion.

Bei der Planung und Umsetzung einer Terrassenüberdachung sollte – im wahrsten Sinne des Wortes – einiges „bedacht“ werden. Eine Beratung durch einen Fachbetrieb ist dringend zu empfehlen, da es verschiedene Design- und Umsetzungsmöglichkeiten gibt und auch rechtliche Aspekte zu beachten sind.

Perfekt für jede Jahreszeit: ein Glashaus von Maderos. © Maderos GmbH

Maderos, der Spezialist für Terrassenüberdachungen aus der Nordheide, plant Ihre Überdachung ganz individuell. Ob schwierige Winkel, ein tiefes Dach oder einfach wenig Platz – die Maderos-Mitarbeiter finden die Lösung, die zu Ihrem Haus und zu Ihren Vorstellungen passt.

Viele Inspirationen findet man in der größten Indoorausstellung Norddeutschlands. Auf über 1.000 qm berät Maderos über aktuelle Trends und findet die optimale Lösung für Ihr Haus. Von der Erstberatung bis zur Produktion realisiert Maderos alles am Unternehmensstandort in Rosengarten/Nenndorf. Hier wird jedes Projekt individuell geplant und technisch gezeichnet. Modernste Maschinentechnik in der angeschlossenen Produktion sorgt für passgenaue Zuschnitte und High-End-Oberflächen. Eigene Montageteams montieren die neue Terrassenüberdachung beim Kunden vor Ort.

Modernes Cubusdach. © Maderos GmbH

Sie sind neugierig geworden und wünschen sich eine Planung für Ihre Immobilie? Sonntag, den 25. Februar zwischen 11 und 16 Uhr erwarten Sie Frühjahrsaktionen, leckere Gaumenfreuden vom Grill und Führungen durch die Produktion. Sitzen Sie Probe in der riesigen Terrassendachausstellung direkt an der A1, Ausfahrt Dibbersen. Es erwarten Sie viele Trends und Inspirationen.

Überzeugen Sie sich von der Kompetenz und Leidenschaft.