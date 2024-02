Hamburg (dpa/lno). Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wird bei einer Kontrolle am Flughafen festgenommen. Wegen Steuerhinterziehung muss er noch eine Geldstrafe zahlen.

Bei einer Routinekontrolle am Hamburger Flughafen hat die Bundespolizei am Montag einen wegen Steuerhinterziehung per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte seit Oktober nach dem 58-Jährigen gefahndet, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Mann hatte demnach noch eine Geldstrafe von rund 14.500 Euro zu zahlen oder alternativ 160 Tage in Haft abzusitzen. In Begleitung der Beamten suchte der Mann eine Bankfiliale auf, wo er sich das Geld auszahlen ließ. Er konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen. Seinen Flug über Paris nach Bangkok hat er jedoch verpasst

© dpa-infocom, dpa:240213-99-969615/2 (dpa)