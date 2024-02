Hamburg (dpa/lno). Ein Mann pöbelt auf einem Bahnhof in Hamburg: Bundespolizisten kontrollieren ihn und machen eine Entdeckung.

Lautstarkes Pöbeln in einem Bahnhof in Hamburg hat einen mit Haftbefehl gesuchten Mann direkt ins Gefängnis gebracht. Bundespolizisten kontrollierten den 55-Jährigen wegen dessen Pöbelei am Samstagabend im Bahnhof Harburg Rathaus. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte eine ausstehende Strafe in Höhe von 750 Euro wegen Hehlerei nicht bezahlt. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde der 55-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun 75 Tage lang eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss.

