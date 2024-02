Dresden. Der VfB Lübeck hat in der 3. gegen Aufstiegsanwärter Dynamo Dresden keine Chance. Zumal die Norddeutschen sich das Leben mit einer Roten Karte und einem verschossenen Elfmeter selbst schwer machen.

Der VfB Lübeck hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga eine herbe Niederlage einstecken müssen. Die Schleswig-Holsteiner verloren beim Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden in Unterzahl deutlich mit 2:7 (1:4). Vor 26.377 Zuschauern waren die Gäste chancenlos gegen den Favoriten. Die Treffer von Marius Hauptmann (32.) und Aaron Herzog (62.) per Foulelfmeter machten das Ergebnis kaum erträglicher. Daouda Beleme (53.) schoss zudem einen Foulelfmeter an den Pfosten. Seit der 40. hatten die Lübecker mit einem Mann weniger gespielt. Jannik Löhden hatte die Rote Karten gesehen. Der VfB bleibt durch die Niederlage auf einem Abstiegsplatz.

© dpa-infocom, dpa:240210-99-941972/2 (dpa)