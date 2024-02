Itzehoe (dpa/lno). Seit Wochen gehen Menschen in ganz Deutschland gegen rechts auf die Straßen. Auch in Itzehoe ist am Samstag die Menge groß.

Bis zu 4000 Menschen sind nach Polizeiangaben am Samstag in Itzehoe friedlich gegen rechts auf die Straße gegangen. In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) seien es etwa 350 Teilnehmer bei einer Kundgebung gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Für den Nachmittag waren noch Veranstaltungen auf der Insel Sylt, in Glinde (Kreis Stormarn) und in Bad Oldesloe angekündigt.

© dpa-infocom, dpa:240210-99-940847/3 (dpa)