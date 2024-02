Hamburg/Hannover. Für zwei Nordclubs steht am Freitagabend viel auf dem Spiel. Der HSV will den Druck auf den Stadtrivalen St. Pauli erhöhen. Hannover könnte mit einem Sieg näher an die Hanseaten heranrücken.

Der Hamburger SV und Hannover 96 treffen heute im Nordderby der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Anpfiff ist um 18.30 Uhr und für beide Teams geht es um viel: Die zweitplatzierten Hamburger wollen mit einem Heimsieg den Druck auf den Spitzenreiter und Stadtrivalen FC St. Pauli aufrechterhalten. Die Gäste aus Hannover könnten dagegen mit einem Sieg im Volksparkstadion bis auf drei Punkte an den HSV heranrücken. Aktuell stehen sie auf Rang sechs.

Beide Trainer müssen auf wichtige Abwehrspieler verzichten. HSV-Coach Tim Walter steht der verletzte Sebastian Schonlau nicht zur Verfügung. Im Team von 96-Trainer Stefan Leitl fehlt der rotgesperrte Marcel Halstenberg. Den letzten Vergleich im Volksparkstadion entschied der Hamburger SV mit 6:1 für sich.

