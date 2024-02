Trappenkamp (dpa/lno). Bei einem tot auf einem Klärwerks-Gelände in Daldorf gefunden Mann handelt es sich um einen vermissten 47-Jährigen aus Trappenkamp (beides Kreis Segeberg). Dies hätten DNA-Untersuchungen ergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bislang hätten die rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Untersuchungen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Das finale Ergebnis stehe aber noch aus. Der männliche Leichnam war am 24. Januar von einem Mitarbeiter des Klärwerks Trappenkamp entdeckt worden. Der 47-Jährige war seit Juli 2023 vermisst worden.

Bei einem tot auf einem Klärwerks-Gelände in Daldorf gefunden Mann handelt es sich um einen vermissten 47-Jährigen aus Trappenkamp (beides Kreis Segeberg). Dies hätten DNA-Untersuchungen ergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bislang hätten die rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Untersuchungen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Das finale Ergebnis stehe aber noch aus. Der männliche Leichnam war am 24. Januar von einem Mitarbeiter des Klärwerks Trappenkamp entdeckt worden. Der 47-Jährige war seit Juli 2023 vermisst worden.

© dpa-infocom, dpa:240208-99-917833/2 (dpa)