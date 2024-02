Hamburg (dpa/lno). Grausiger Fund: Ein Passant entdeckt einen Leichnam am Alsterlauf an der Bebelallee. Viele Fragen sind offen.

Eine Leiche ist am Donnerstagmorgen in der Hamburger Alster gefunden worden. Ein Passant habe sie um kurz nach 9.00 Uhr an der Bebelallee entdeckt, sagte ein Sprecher der Polizei zu entsprechenden Medienberichten. Zur Identität und zum Geschlecht machte er zunächst keine Angaben. Auch die Todesumstände waren vorerst nicht geklärt. Es gebe aber keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte der Sprecher weiter. Die Rechtsmedizin sollte die Leiche untersuchen.

