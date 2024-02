Hohenhorn (dpa/lno). Zeugen bemerken auf der Bundesstraße 404 ein Autowrack, doch es sind keine Insassen zu sehen. Die sollen kurz nach dem Unfall geflüchtet sein - teils schwer verletzt.

Auf der Bundesstraße 404 im Kreis Herzogtum Lauenburg sind die Insassen eines Autos nach einem schweren Unfall teils schwer verletzt aus dem Wagen geflüchtet. Einer der Männer sei in der Nacht zu Donnerstag schwer verletzt rund 150 Metern vom Wrack entfernt gefunden worden, von dem zweiten fehle noch immer jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Zeugen hatten das verunfallte und leere Auto sowie zwei davon laufende Männer zwischen Hohenhorn und Geesthacht auf der B404 gesehen und die Polizei alarmiert. In dem Wagen seien sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite die Airbags ausgelöst worden. Wenig später sei ein 34 Jahre alter Mann „schwer verletzt und angetrunken“ in der Nähe gefunden worden. „Nach dem anderen wurde ohne Erfolg mit Drohnen und Hubschrauber gesucht.“ Auch am Donnerstagvormittag fehlte von der zweiten Person weiter jede Spur.

Der Schwerverletzte habe sich zu den Vorgängen bislang nicht geäußert. „Die Hintergründe sind noch völlig unklar, das müssen wir noch ermitteln.“ Unklar sei auch, ob der 34-Jährige am Steuer saß oder er Beifahrer war. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Mast gefahren. Zuvor hatte die „Lauenburgische Landeszeitung“ berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240208-99-916223/2 (dpa)