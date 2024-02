Hamburg (dpa/lno). Das Harbour Front Literaturfestival in Hamburg ist für 2024 abgesagt. Die Leitung erklärt die Gründe.

Das Harbour Front Literaturfestival fällt 2024 aus. Nach 15 erfolgreichen Ausgaben sei es Zeit, das Festival organisatorisch, personell und finanziell neu aufzustellen, um eine langfristige Zukunft zu sichern, teilte die Festivalleitung am Donnerstag in Hamburg mit. Ein solcher Prozess sei im laufenden Betrieb nicht umsetzbar. Das Harbour Front Literaturfestival wurde den Angaben zufolge von den Verlegern Nikolaus Hansen und Peter Lohmann gegründet. Als Hauptförderer hätten zuletzt die Kulturbehörde, die Clouds Hill Group, die Hapag-Lloyd Stiftung und die Bodo Röhr Stiftung das Festival ermöglicht. Seit dem ersten Festival 2009 seien mehr als 280.000 Besucherinnen und Besucher zu 80 ganz verschiedenen Festival-Orten in die Hansestadt gekommen.

© dpa-infocom, dpa:240208-99-915073/4 (dpa)