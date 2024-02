Hamburg (dpa/lno). Nach einem Schiffsunfall suchen Rettungskräfte in der Elbe in Hamburg nach einem vermissten Menschen. Taucher sind im Einsatz.

In der Hamburger Elbe suchen Taucher derzeit in der Nähe der Köhlbrandbrücke nach einem vermissten Menschen. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend. Ein sogenanntes Festmacherboot sei nach dem Zusammenstoß mit einem Arbeitsboot gesunken.

© dpa-infocom, dpa:240207-99-908307/2 (dpa)