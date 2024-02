Hamburg (dpa/lno). Er war Deutschlands dienstältester Kultusminister. Mitte Januar hatte Hamburgs Schulsenator Rabe sein Amt nach rund 13 Jahren überraschend niedergelegt. Nun wurde er im Rathaus verabschiedet.

Hamburgs früherer Schulsenator Ties Rabe ist am Mittwoch mit einem Empfang im Rathaus offiziell verabschiedet worden. Am späten Nachmittag erschienen im Großen Festsaal rund 300 Gäste, darunter Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD). Ihr Kommen zum Abschied von Deutschlands dienstältestem Kultusminister hatten auch Rabes Nachfolgerin im Amt, Ksenija Bekeris (SPD), sowie die Kultusministerinnen und -minister von Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Bremen zugesagt. Ebenfalls geladen waren unter anderem Hamburgs Ehrenbürger Kirsten Boie und Michael Otto, Uni-Präsident Prof. Hauke Heekeren sowie der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, Udo Michallik.

Rabe war Mitte Januar nach rund 13 Dienstjahren überraschend aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Er müsse sich mehrere Monate schonen, hieß es. Rabe, geboren in Hamburg-Bergedorf und seit 1992 SPD-Mitglied, ist in seinem ursprünglichen Beruf Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte und Religion und legte sowohl das erste als auch das zweite Staatsexamen als Jahrgangsbester mit der Note 1,0 ab. Er trat mit dem Regierungswechsel 2011 unter Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in den Senat ein, war zuvor schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Vorsitzender des Schulausschusses.

