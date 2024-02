Hamburg (dpa/lno). Zwei Autos stoßen auf der Kieler Straße in Hamburg zusammen. Die beiden Fahrerinnen kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus - eine von ihnen ist schwanger.

Beim Zusammenstoß zweier Wagen in Hamburg-Altona sind die beiden Autofahrerinnen am Mittwochvormittag leicht verletzt worden, darunter eine Schwangere. Die Verletzten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen habe die eine Fahrerin beim Abbiegen aus einer Seitenstraße den Vorrang der Kieler Straße nicht beachtet. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.

