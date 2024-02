Schleswig (dpa/lno). Die Generalstaatsanwaltschaft beschäftigt sich mit Fällen von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Nun hat die Nordkirche Akten herausgegeben.

Nach der Vorstellung der Studie zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche will die Nordkirche alle entsprechenden Akten an die Generalstaatsanwaltschaft übergeben. Unabhängige Ermittlungen und Überprüfungen der gemeldeten Fälle seitens der Generalstaatsanwaltschaft seien der Nordkirche sehr willkommen, um das Vertrauen in die Kirche und das entschiedene Handeln der Kirche gegen sexuellen Missbrauch wieder oder neu herzustellen, sagte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt am Mittwoch. „Ich fände es naheliegend und nachvollziehbar, wenn auch in den anderen Bundesländern auf dem Gebiet der Nordkirche ähnliche juristische Verfahren in Erwägung gezogen würden.“

Mindestens 2225 Betroffene und 1259 mutmaßliche Täter hatte eine Untersuchung zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie am Donnerstag für die vergangenen Jahrzehnte dokumentiert. Die Nordkirche hatte den Forschenden 58 Datenblätter zu Beschuldigten beziehungsweise Tätern aus ihrem Bereich übermittelt. Alle recherchierten Beschuldigten waren männlich, 33 von ihnen Pastoren.

„Ich begrüße es außerordentlich, dass die Generalstaatsanwaltschaft Akten und Vorwürfe prüft und somit eine größtmögliche Transparenz hergestellt wird“, sagte der Präsident des Landeskirchenamtes Peter Unruh am Mittwoch. Das Landeskirchenamt verantwortet die Dienstaufsicht über die Pastorinnen und Pastoren sowie die Mitarbeitenden der Landeskirche und führt entsprechende Disziplinarverfahren. Laut Nordkirche hat die Generalstaatsanwaltschaft in einem Schreiben bereits um Herausgabe aller diesbezüglichen Unterlagen gebeten.

© dpa-infocom, dpa:240207-99-905093/3 (dpa)