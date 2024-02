Rehorst (dpa/lno). Wie kommen die schweren Leitungen auf Hochspannungsmasten? Ein Hubschrauber hilft.

Für die Ostküsten-Stromleitung haben am Mittwoch bei Rehorst (Kreis Stormarn) Monteure mithilfe eines Hubschraubers Seile von Mast zu Mast gezogen. Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet wurden zunächst leichte Kunststoffseile in die Höhe gebracht, an denen anschließend die schweren Leiter-Seile aus Stahl und Aluminium nachgezogen werden können.

Der Bau der 380 Kilovolt starken Ostküstenleitung in Schleswig-Holstein ist ein wichtiges Projekt für die Energiewende. Sie soll Strom von Windparks und Photovoltaikanlagen zu den großen Verbrauchern transportieren. Die Ostküstenleitung reicht über 115 Kilometer Länge von Ostholstein bis in den Kreis Segeberg. Die Freileitung wird von 285 Masten getragen. Ein Teil der Strecke wird jedoch auch unter der Erde geführt. Die komplette Leitung soll voraussichtlich 2027 verlegt werden.

