Hamburg (dpa/lno). Als angeblicher Handwerker getarnt, klingelt ein Unbekannter an der Wohnungstür eines Hamburger Rentners. Wenig später ist die Geldbörse des alten Mannes weg.

Ein Unbekannter hat sich in Hamburg-Neustadt als Handwerker ausgegeben und einen alten Mann überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelte der Täter am Dienstagmorgen an der Wohnungstür des 79-Jährigen. Er sei Elektriker und müsse den Strom ablesen, soll der etwa 50-Jährige behauptet haben. Nach einem kurzen Gespräch drückte der falsche Handwerker laut Polizei die Wohnungstür auf und entriss dem Rentner die Geldbörse aus dessen Hosentasche. Der Täter sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

