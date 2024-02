Hamburg (dpa/lno). Ein aggressiver Mann fällt der Bundespolizei am Bahnhof Altona auf. Er ist so betrunken, dass Beamte ihn auf dem Weg zum Revier stützen müssen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen erstaunlichen Wert.

Ein Mann, dessen Atemalkoholtest den sehr hohen Wert von 4,73 Promille ergeben hat, ist ins Visier der Bundespolizei in Hamburg geraten. Der 36-Jährige gehörte zu einer Gruppe, die sich am Dienstagabend am Bahnhof Altona sehr laut verhielt und den Boden mit Flüssigkeiten und Unrat verunreinigte, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten hätten Platzverweise erteilt, doch der 36-Jährige sei umgehend aggressiv geworden und habe versucht, Widerstand zu leisten. Der Mann sei so betrunken gewesen, dass er gestützt zum Bundespolizeirevier im Bahnhof gebracht worden sei. Ein Rettungswagen fuhr den Mann zur kontrollierten Ausnüchterung in ein Krankenhaus.

