Apenrade/Schafflund (dpa/lno). In einem Betrieb in Dänemark bricht die Geflügelpest aus. Das hat auch Konsequenzen für Geflügelhalter im Kreis Schleswig-Flensburg.

Ein Ausbruch der Geflügelpest in der Gemeinde Apenrade in Dänemark hat auch Auswirkungen auf Betriebe von Geflügelhalter auf deutscher Seite der Grenze. Da sich der Ausbruchsbetrieb innerhalb eines Zehn-Kilometer-Radius zum Gebiet des Kreises Schleswig-Flensburg befindet, wurde für Böxlund, Jardelund und Weesby im Amt Schafflund eine Überwachungszone eingerichtet, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Damit soll ein Übertragen der Geflügelpest auf weitere Nutztierbestände im Kreisgebiet verhindert werden.

In der Überwachungszone gilt unter anderem ein Gebot, die Tiere in festen Ställen zu halten. Die Zone wird durch Schilder mit dem Aufdruck „Geflügelpest-Beobachtungsgebiet“ oder „Geflügelpest-Überwachungszone“ öffentlich gekennzeichnet.

Der stellvertretende Leiter des Veterinäramtes, Markus Sekulla, weist die Geflügelhalter darauf hin, die entsprechenden Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten. Bisher nicht gemeldete Geflügelhalter sollten sich kurzfristig an das Veterinäramt wenden und ihre Geflügelbestände dort anzeigen.

© dpa-infocom, dpa:240207-99-901429/2 (dpa)