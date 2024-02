Molfsee (dpa/lno). Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall in Molfsee bei Kiel schwer verletzt worden. Das Kind sei am Dienstagmittag nach dem Aussteigen aus einem Linienbus hinten um dem Bus herum auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 36 Jahre alter Autofahrer kam dem Linienbus entgegen als das Mädchen den Angaben zufolge unvermittelt hinter dem Bus auf die Fahrbahn lief. Der Wagen erfasste das Mädchen. Durch den Zusammenprall wurde die Zwölfjährige auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich am Kopf. Lebensgefahr bestand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

© dpa-infocom, dpa:240207-99-901227/2 (dpa)