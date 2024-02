Kiel (dpa/lno). Ein Mann soll als Arbeitgeber Sozialabgaben hinterzogen haben und steht deswegen vor Gericht. Dass er zu mehreren Terminen nicht erscheint, hat nun einschneidende Konsequenzen für ihn.

Der Zoll hat einen Mann verhaftet, der zu mehreren Gerichtsterminen nicht erschienen war. Die Beamten des Hauptzollamts Kiel vollstreckten einen Haftbefehl des Amtsgerichts Lübeck und brachten den 50-Jährigen in Untersuchungshaft, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Er steht vor Gericht, weil er von 2016 bis 2019 als Arbeitgeber einer Transportfirma Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile an Sozialabgaben in Höhe von mehr als 117.000 Euro hinterzogen haben soll. Der Mann war bereits 2019 wegen ähnlicher Taten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Im Falle einer Verurteilung droht dem 50-Jährigen wegen der wiederholten Tatbegehung eine Freiheitsstrafe.

