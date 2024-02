Hamburg (dpa/lno). Wer eine Ausbildung im Hamburger Einzelhandel machen will, kann unter mehr als 1000 Stellen auswählen. Die Ausbildungsmesse „Verkauf Dich gut!“ will Anbieter und Bewerber zusammenbringen.

Der Hamburger Einzelhandel bietet zurzeit 1350 freie Ausbildungsstellen an. „In den nächsten Monaten werden zusätzlich hunderte attraktive Angebote hinzukommen“, sagte der Chef der Arbeitsagentur Hamburg, Sönke Fock, in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Auf einer Ausbildungsmesse wollen 18 Unternehmen am Mittwoch über ihre Angebote informieren. Gesucht werden Bewerber etwa als Verkäufer, Augenoptiker, Mediengestalter oder Mechatroniker. Die Unternehmen kommen aus den Bereichen Lebensmittel, Drogerieartikel, Möbel und Mode, Sanitär, Optik, Outdoor oder Biomärkte. Interessierte Jugendliche oder junge Erwachsene, dies sich für Angebote auf der Messe „Verkauf Dich gut!“ interessieren, sollten ihren ausgedruckten Lebenslauf und Zeugnisse mitbringen.

© dpa-infocom, dpa:240206-99-889087/2 (dpa)