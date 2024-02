Kiel (dpa/lno). Mit 26:10 Punkten liegt der Handball-Rekordmeister und Titelverteidiger aus Kiel nur auf Platz fünf. Jetzt startet eine neue Etappe. Doch der erste Gegner ist gleich ein ganz dicker Brocken.

Trainer Filip Jicha und der THW Kiel gehen mit großer Motivation in die zweite Saisonhälfte der Handball-Bundesliga. „Wir starten jetzt eine neue Etappe, und die wird gut. Gut und spannend. Ich habe den Tank voll und bin bereit für diese Herausforderung“, sagte der 41-jährige Tscheche den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag).

Auf den Rekordmeister, der aktuell mit 26:10 Punkten nur auf Platz fünf liegt, wartet im ersten Spiel nach der EM-Pause am Mittwoch (20.30 Uhr/Dyn) allerdings gleich eine schwierige Aufgabe. Spitzenreiter SC Magdeburg (32:4 Zähler) ist zu Gast in der Wunderino Arena. Nur mit einem Sieg könnte der Titelverteidiger aus Kiel noch in das Rennen um die Meisterschaft und die Champions-League-Plätze eingreifen.

Nach den Abgängen von Sander Sagosen und Niklas Landin ist Jicha mit der ersten Saisonhälfte nicht ganz zufrieden: „Die Umstellung auf den erneuerten THW hat uns etwas gekostet, und mit der Position in der Liga können wir nicht zufrieden sein“, sagte der Tscheche und ergänzte: „Es wird im Sport immer Höhen und Tiefen geben, aber wir gehen unseren eingeschlagenen Weg weiter und versuchen, unterm Strich eine Steigung hinzubekommen.“

