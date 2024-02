Hamburg (dpa/lno). Am frühen Dienstagmorgen sinkt ein Binnenschiff im Blumensandhafen. Verletzt wird niemand. Die Feuerwehr ist vor Ort und sichert die Unglücksstelle.

Am frühen Dienstagmorgen ist in Hamburg-Wilhelmsburg ein Binnenschiff im Blumensandhafen gesunken. Das 80 Meter lange Schiff war am Kai festgemacht, als es aus zunächst ungeklärter Ursache zu der Havarie kam, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Schiff hatte zum Zeitpunkt des Unglücks 3500 Liter Diesel und 1400 Tonnen Kaliumchlorid (Salz) geladen. Die Feuerwehr sichert die Unglücksstelle, wie es hieß. Es liefen unter anderem Vorbereitungen, um vorsorglich Ölsperren um das Binnenschiff auszubringen. Der Schiffsführer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Hamburg ist mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

