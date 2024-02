Hamburg/Kiel (dpa/lno). Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird regnerisch und windig. Am Dienstag weht frischer bis starker Wind, vor allem an der Nordsee kommt es zu Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Tagsüber herrschen Temperaturen zwischen acht bis elf Grad, in der Nacht sinken die Werte auf zwei bis fünf Grad. In der Nacht zum Mittwoch lockern die Wolken zeitweise auf und der Regen lässt etwas nach.

Am Mittwoch bleibt es laut DWD bewölkt, es kommt nur selten zu Schauern. Die Temperaturen pendeln sich um die sieben Grad ein. Es weht schwacher, an den Küsten mäßiger bis frischer Wind. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt, es kommt zu einzelnen Schauern und leichtem Frost mit Glättegefahr bei Temperaturen um die minus zwei Grad.

