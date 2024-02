Kiel/Flensburg (dpa/lno). Auf den Autobahnen im Norden war auch 2023 richtig viel los. Das geht aus einer ADAC-Bilanz hervor.

Auf den Autobahnen Schleswig-Holsteins war auch 2023 wieder Geduld gefragt: Insgesamt standen die Auto- und Lastwagenfahrerinnen und -fahrer rein rechnerisch dort 10.230 Stunden im Stau, wie der Automobilclub ADAC am Dienstag in Hamburg mitteilte. Das waren demnach 2405 Stunden mehr als noch 2022. Die Berechnungen beziehen sich auf alle Staumeldungen in dem Bereich im Jahr 2023. Aneinandergereiht käme man auf 18.226 Kilometer Stau im Norden im Jahr 2023 - insgesamt 4129 Kilometer mehr als im Vorjahr. Durch Schleswig-Holstein führen unter anderem die Autobahnen 1, 7, 20 und 24. Sie sind auch für Urlauber wichtige Autobahnen an die Küste und nach Dänemark.

© dpa-infocom, dpa:240206-99-884636/2 (dpa)