Hamburg. Kapitän Jackson Irvine und Mittelfeldspieler Connor Metcalfe sind zurück in der Hansestadt. Nun bereiten sie sich auf das Spiel in Magdeburg vor.

Die beiden australischen Fußball-Nationalspieler Jackson Irvine und Connor Metcalfe steigen wieder ins Training des Zweitliga-Tabellenführers FC St. Pauli ein. Der Kapitän und der Mittelfeldspieler sind nach dem Aus der Australier beim Asien Cup gegen Südkorea im Viertelfinale (1:2 nach Verlängerung) wieder in Hamburg, wie der Kiez-Club am Montag mitteilte. Ab Dienstag bereiten sich die beiden Stammkräfte gemeinsam mit dem Team auf das Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg vor.

