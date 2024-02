Hamburg. André Heller hat schon zahlreiche spektakuläre Projekte inszeniert, darunter Shows, Theaterstücke, Filme und Opern. Im März bespielt der Multimediakünstler die Hamburger Elbphilharmonie.

Der österreichische Multimediakünstler André Heller will die Hamburger Elbphilharmonie zum Strahlen bringen. Für sein Reflektor-Festival vom 16. bis zum 24. März werde Heller Musikerinnen und Musiker aus allen Genres zusammenbringen und ein umfangreiches Begleitprogramm kuratieren, teilte die Elbphilharmonie am Montag mit. An neun Abenden sollen Projektionen auf der Fassade und im Foyerbereich Hamburgs berühmtes Konzerthaus in neuem Licht erstrahlen lassen.

Das musikalische Programm sei „ein Fest der Vielfalt und der Begegnungen“. So trete unter anderem die finnische Opernsängerin Camilla Nylund am selben Abend auf wie die fünffache Grammy-Gewinnerin Angélique Kidjo aus Benin. Eine besondere Herzensangelegenheit sei für Heller die Jewish Music Night, die ein Kaleidoskop jüdischer Gesangstraditionen aus aller Welt präsentiert.

© dpa-infocom, dpa:240205-99-880064/2 (dpa)