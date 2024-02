Kiel (dpa/lno). Mit rund 15 Millionen Euro hat die Landesregierung die Entwicklung von Ortskernen in Schleswig-Holsteins Gemeinden im vergangenen Jahr gefördert. Das Geld von Bund und Land wurde für neun Dorfgemeinschaftshäuser, fünf Feuerwehrgerätehäuser und zehn Dorfgemeinschaftshäuser genutzt, wie das Ministerium für ländliche Räume am Montag mitteilte. Auf diese Weise konnten Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von 38,7 Millionen Euro verwirklicht werden.

„Dorfgemeinschaftshäuser sind wichtige Ankerpunkte für das Miteinander auf dem Dorf“, sagte der Minister für ländliche Räume, Werner Schwarz (CDU). „Menschen zusammenbringen, einen Ort zum Austauschen und für Veranstaltungen schaffen, ehrenamtliches Engagement stärken - das zeichnet die Projekte der Gemeinden zur Ortskernentwicklung aus.“

