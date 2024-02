Hamburg (dpa/lno). Bund und Länder wollen sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler mit zwei Milliarden Euro pro Jahr gezielt beim Lernen fördern. 4000 Schulen sollen bundesweit profitieren - auch in Hamburg.

Bis zu 45.000 Hamburger Schülerinnen und Schüler an mehr als 80 Schulen sollen vom neuen Startchancen-Programm profitieren, auf das sich Bund und Länder in der vergangenen Woche verständigt haben. Insgesamt erhalte Hamburg in den kommenden zehn Jahren vom Bund 215 Millionen Euro zur Lernförderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher aus sozial schwachen Haushalten, sagte Bildungssenatorin Ksenija Bekeris am Montag im Rathaus.

„Mit den zusätzlichen Mitteln kann Hamburg seine bestehenden Programme wie beispielsweise die Sprachförderung, die Lernförderung oder das Programm „23+ Starke Schulen“ ausweiten, aber auch neue Maßnahmen für mehr Chancengerechtigkeit auflegen“, sagte die SPD-Politikerin.

Das Startchancen-Programm baue auf drei Säulen: 40 Prozent der Fördermittel sollen für Investitionen in ein zeitgemäßes Lernumfeld fließen, jeweils 30 Prozent in die bedarfsgerechte Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie in mehr Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams an den Schulen. Der Fokus solle in Hamburg auf den Grundschulen liegen.

Hamburg ist wie jedes andere Bundesland verpflichtet, die Bundesförderung zu gleichen Teilen mit Landesmitteln aufzustocken, wie Schulstaatsrat Rainer Schulz sagte. Er verwies auf die bereits jetzt hohen Investitionen der Stadt im Bereich Schulbau und Lernförderung. Insofern kämen die Bundesmittel nun zusätzlich dazu.

