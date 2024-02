Norderstedt (dpa/lno). Ein über Jahre angehäufter illegaler Müllberg in Norderstedt wird abgeräumt. Die Arbeiten sollen etwa drei Monate dauern und Millionen kosten. Nicht nur Umweltminister Goldschmidt ist erleichtert.

Ein illegaler Müllberg in Norderstedt wird nach mehrjährigen Verhandlungen zwischen Stadt und Land Schleswig-Holstein jetzt abgeräumt. Rund 15.000 Kubikmeter unsortierter Müll - vom Bauschutt über Plastikfolien bis zur Dachpappe - soll in den nächsten drei Monaten abgetragen und sortiert werden. Die Stadt Norderstedt und das Land hätten ganz eng zusammengearbeitet, damit die Räumung stattfinden kann, sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) bei einer Besichtigung der Baustelle am Montag in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Friedrichsgabe.

Der Minister sprach von mindestens drei Millionen Euro kosten. Die Stadt hat das Gelände über eine Zwangsversteigerung in ihr Eigentum bekommen und will das Grundstück später verkaufen. Der Erlös soll einen Teil der Kosten decken. Der Unternehmer, der den Müllberg aufgehäuft hatte, ist mittellos und wurde inzwischen zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Auf dem Gelände des Containerdienstes war nur eine begrenzte Zwischenlagerung von Abfällen erlaubt.

