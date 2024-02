Norderstedt (dpa/lno). Eine illegale Müllkippe ist seit Jahren ein Ärgernis in Norderstedt. Nun soll die Millionen Euro teure Räumung beginnen. Vorher schaut der Umweltminister vorbei.

Ein über Jahre gewachsener illegaler Müllberg in einem Gewerbegebiet in Norderstedt soll jetzt abgeräumt werden. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) informiert sich am Montag (9.30 Uhr) vor Ort über den Stand der Vorbereitungen. Rund 15.000 Kubikmeter unsortierter und zum Teil gefährlicher Müll wie Bauschutt, Kunststoffe, Dämmstoffe, Teerpappe und vieles mehr müssen getrennt und sicher entsorgt werden.

Entstanden war der Müllberg auf dem Gelände eines Containerdienstes. Der Betreiber hatte nur die Genehmigung zur Zwischenlagerung und zum Umschlag bestimmter Stoffe. Der ehemalige Unternehmer war lange untergetaucht und wurde im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Stadt erwarb bei einer Zwangsversteigerung das Eigentum am Grundstück. Das Land hatte angekündigt, 3,8 Millionen Euro für die Räumung zur Verfügung zu stellen.

