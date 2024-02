Hamburg (dpa/lno). Die SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft richtet am Sonntag (11.30 Uhr) ihren traditionellen Neujahrsempfang im Festsaal des Rathauses aus. Als Ehrengast geladen ist die stellvertretende Vorsitzende des Europäischen Parlaments und SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley. Ebenfalls erwartet wird Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Insgesamt nehmen an dem Neujahrsempfang nach Angaben der Fraktion rund 1100 Gäste aus ganz Hamburg teil.

