Hamburg (dpa/lno). In der Inselparkhalle treffen die Veolia Towers Hamburg auf die Telekom Baskets Bonn. Gegen das bis dahin beste Offensivteam der BBL schlagen sich die Hanseaten lange gut, unterliegen aber dennoch.

Im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky den Telekom Baskets Bonn vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle mit 80:87 (43:38) und ging zum dritten Mal in Serie in der BBL als Verlierer vom Feld. Zudem war es die achte Niederlage im 18. Ligaspiel für die Hanseaten. Die meisten Punkte für den Gastgeber erzielte Vincent King (15 Punkte).

Die Towers waren über weite Strecken des ersten Viertels das bessere Team, gerieten dann aber kurzzeitig in Rückstand. Im zweiten Spielabschnitt erwiesen sich die Hanseaten mit zunehmender Dauer jedoch als effektiver und gingen mit einem Polster von fünf Punkten in die Pause.

Der Start in die zweite Hälfte misslang den Hausherren dann allerdings gründlich. Nach gut vier Minuten lagen die Towers 47:51 zurück, erholten sich aber von dem Rückschlag und nahmen einen Vorsprung von vier Punkten mit in den Schlussabschnitt. Im letzten Viertel trumpfte Bonn jedoch offensiv auf und entschied das Duell doch noch klar für sich.

