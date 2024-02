Lübeck (dpa/lno). Der VfB Lübeck hängt in der Tabelle der 3. Fußball-Liga unten fest. Nach einer starken ersten Halbzeit kommen die Norddeutschen zu einem 1:1 gegen den SSV Ulm. Am Ende haben sie noch Glück.

Der VfB Lübeck kommt nicht aus der Abstiegszone der 3. Fußball-Liga raus. Die Schleswig-Holsteiner mussten sich am Samstag gegen den Aufstiegs-Kandidaten SSV Ulm mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Niklas Kastenhofer (25.) hatte die Gastgeber per Kopf in Führung gebracht. Für die immer stärker werdenden Ulmer erzielte Philipp Maier den Ausgleich.

Die Lübecker zeigten in der ersten Halbzeit eine sehr ansprechende Vorstellung und waren dem Favoriten überlegen. Doch mit zunehmender Spielzeit nach der Pause verlor das Team von Trainer Florian Schnorrenberg seine Linie und den Zugriff auf die Ulmer. Die Gäste kamen häufiger gefährlich vor das VfB-Tor und verdienten sich aufgrund ihrer Leistungssteigerung den Punkt.

