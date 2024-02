Hamburg. Zwei Männer sind bei einem Messerangriff in Hamburg gestorben. Die Polizei sucht nun nach einem 32 Jahre alten Mann.

Nach dem Messerangriff in Hamburg mit zwei Toten sucht die Polizei jetzt nach einem 32 Jahre alten Mann als mutmaßlichem Täter und nach Zeugen der Bluttat. Der gesuchte Deutsche habe ein südländisches Erscheinungsbild, sei 1, 78 Meter groß, habe schwarze, nach hinten gegelte Haare und sei dunkel gekleidet, teilte die Polizei am Samstag mit. Er soll am Freitag einen 58-Jährigen und einen 61-Jährigen erstochen haben.

Bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft zufolge war es vor einem Haus in einer Wohnstraße im Stadtteil Billstedt zu einem Streit zwischen den drei Männern gekommen, die sich mutmaßlich kannten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 32-Jährige dann mutmaßlich auf die beiden anderen eingestochen haben und dann geflüchtet sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehr als zwei Dutzend Streifenwagen und Motorrädern sowie einem Polizeihubschrauber habe kein Ergebnis gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen seien auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dann noch am Freitagabend zwei Wohnungen in den Stadtteilen Lohbrügge und Horn durchsucht worden.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet oder Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, bat die Polizei sich zu melden. Das gelte besonders für eine ältere Frau mit einem silbernen Kleinwagen.

