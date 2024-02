Hamburg (dpa/lno). Tabellenführer FC St. Pauli trifft auf den Tabellenzweiten Greuther Fürth. Für die Hamburger ist es das erste Spiel seit dem Pokal-Aus gegen Fortuna Düsseldorf.

Spitzenreiter FC St. Pauli trifft im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga auf den Tabellenzweiten Greuther Fürth. Die Partie findet am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Millerntor-Stadion statt. St. Pauli war am Dienstag mit 3:4 im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden.

„Die Spieler sollen und müssen weiterhin an sich glauben“, sagte Trainer Fabian Hürzeler. „Das Einzige, was ich jetzt von ihnen verlange, ist das Feuer, die Lust, gegen Fürth wieder auf den Platz zu tragen.“ Aufgrund von vier Punkten Vorsprung in der Tabelle wird St. Pauli auch im Falle einer Niederlage gegen die Franken Tabellenführer bleiben.

© dpa-infocom, dpa:240202-99-850210/2 (dpa)