Eckernförde (dpa/lno). Unvermittelt ist in Eckernförde ein Auto im Straßenverkehr in Brand geraten. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

Mitten auf einer Straße ist in Eckernförde ein Auto in Brand geraten. Die Fahrerin konnte sich und ihr zwei Jahre altes Kleinkind unverletzt ins Freie retten, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag. Der Wagen sei anschließend komplett ausgebrannt. Da das Feuer ohne einen vorherigen Unfall ausbrach, geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Während der Löscharbeiten musste die Rendsburger Straße nach Angaben eines Sprechers der Polizei-Leitstelle in Kiel rund eineinhalb Stunden beidseitig gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:240202-99-850313/2 (dpa)