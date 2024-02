Flensburg (dpa/lno). Ein 24-Jähriger steht seit Freitag wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs auf einem Flensburger Spielplatz vor Gericht. Die beiden Opfer sind elfjährige Mädchen.

Wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs auf Kinder auf einem Spielplatz in Flensburg steht seit Freitag ein Mann vor dem Landgericht. Dem Mann wird vorgeworfen, am 29. Juli 2023 zwei elfjährige Mädchen an den Haaren zu sich hingezogen haben, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte.

„Auf deren Frage, was er denn wolle, soll er gesagt haben: Sex.“ Dann habe der Mann sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Angeklagt ist er wegen eines sexuellen Übergriffs, verbunden mit sexuellem Kindermissbrauch und Körperverletzungen. Zuvor hatte das „Flensburger Tageblatt“ berichtet.

Nach der Anklageverlesung sah das Gericht die Videos der richterlichen Vernehmungen der beiden Mädchen an. Der Angeklagte gab zum Prozessauftakt an, keine Erinnerungen an das Spielplatzgeschehen zu haben.

Der Prozess geht am 19. Februar (9.15 Uhr) weiter. In den Verfahren geht es auch um den Besitz von Kinder- und Jugendpornos, die auf dem Smartphone des Mannes gefunden wurden, wie es weiter hieß

© dpa-infocom, dpa:240202-99-849613/2 (dpa)