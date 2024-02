Bad Segeberg (dpa/lno). Wer schon immer mal als federgeschmückter Krieger oder Cowboy mit Winnetou reiten wollte, hat die Chance: Die Segeberger Karl-May-Spiele suchen Reiterkomparsen - aber nicht ganz geschlechterneutral.

Für das neue Winnetou-Abenteuer „Winnetou II - Ribanna und Old Firehand“ suchen die Karl-May-Spiele im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg Reiterkomparsen - allerdings vor allem männliche. In der Reiterei des Freilichttheaters am Kalkberg seien die Frauen seit Jahren deutlich in der Überzahl, teilte Kalkberg-Geschäftsführerin Ute Thienel am Freitag mit. Deshalb freue man sich besonders über männliche Bewerber.

Voraussetzung für eine Bewerbung seien neben einem Mindestalter von 18 Jahren und körperlicher Fitness auch sehr gute Reitkenntnisse. „Unser neues Abenteuer bietet viel Action mit Explosionen, Stunts und wilden Schießereien“, versprach Thienel. „Auch in solchen Szenen muss man sein Pferd jederzeit im Griff haben.“

Zudem müssten die Komparsen ausreichend Zeit für die im Mai beginnenden Proben und die gemeinsamen Auftritte mit Winnetou-Darsteller Alexander Klaws im Sommer vor bis zu 7700 Besuchern mitbringen. Premiere feiert „Winnetou II - Ribanna und Old Firehand“ am 29. Juni. Gespielt wird bis zum 8. September immer donnerstags, freitags, samstags und sonntags.

Interessenten können sich den Angaben zufolge bis zum 18. Februar über einen Casting-Fragebogen auf der Homepage der Karl-May-Spiele bewerben.

Im vergangenen Jahr war die 70. Saison der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Zu den 72 Aufführungen von „Winnetou I - Blutsbrüder“ kamen 430.321 Zuschauer.

