Sankt Peter-Ording. Eine Frau versinkt im Watt und kann sich nicht mehr selbstständig an Land begeben. Doch bevor das Hochwasser kommt, wird sie gefunden.

Eine 70 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag auf einer Wattwanderung bei Sankt Peter-Ording in einem Schlickloch versunken. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sank sie bis zur Hüfte ein. Die Frau konnte sich anschließend aus dem Loch befreien und einen Notruf absetzen.

Da sie unterkühlt und entkräftet war, konnte sie jedoch nicht mehr selbstständig ans Festland gelangen. Daraufhin suchten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei nach der Frau. Noch bevor das einsetzende Hochwasser sie erreichte, wurde die 70-Jährige gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

