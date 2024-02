Schleswig (dpa/lno). Die Organisation in Fraktionen erleichtert Abgeordneten in Kommunalparlamenten die Arbeit. Das Land darf aber eine Mindestgröße vorgeben.

Die neue Mindestgröße für Fraktionen in großen Kommunalparlamenten in Schleswig-Holstein verstößt nicht gegen die Verfassung. Das entschied das Landesverfassungsgericht am Freitag in Schleswig. Die Landtagsfraktionen von FDP und SSW hatten gegen die Neuregelung geklagt. Seit Juni 2023 muss eine Fraktion in Gemeinde- und Stadtvertretungen oder Kreistagen mit 31 oder mehr Mitgliedern mindestens drei Vertreter haben. Vorher waren zwei Mandatsträger zur Gründung einer Fraktion ausreichend.

Die Kläger sahen in der Verschärfung eine unangemessene Benachteiligung ihrer politischen Mitwirkungsmöglichkeiten zum Beispiel in Ausschüssen (LVerfG 4/23). Der Präsident des Landesverfassungsgerichts, Christoph Brüning, sagte, die Anträge seien teilweise unzulässig. „Soweit sie zulässig sind, sind sie unbegründet.“

© dpa-infocom, dpa:240202-99-846304/2 (dpa)