Kiel (dpa/lno). Nach bundesweiten Warnstreiks an verschiedenen Flughäfen streiken nun Mitarbeitende des ÖPNV. Busfahrer und Busfahrerinnen in Schleswig-Holstein haben am frühen Freitagmorgen ihre Arbeit niedergelegt.

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr ist am Freitagmorgen nach Gewerkschaftsangaben auch in Schleswig-Holstein wie geplant angelaufen. Etwa 99 Prozent aller Busse im nördlichsten Bundesland seien im Depot geblieben, sagte der Verdi-Verhandlungsführer Sascha Bähring. Um 3.30 Uhr mit Betriebsbeginn hätten Mitarbeitende des ÖPNV die Arbeit niedergelegt. In Lübeck sind unter anderem die Unternehmen Stadtwerke Lübeck Mobil, Autokraft, Dahmetal, die Ahrensburger Bus Gesellschaft und die Rohde-Verkehrsbetriebe betroffen. Auch Schulbusse fahren demnach in einigen Regionen nicht.

Zu dem zweitägigen Warnstreik aufgerufen seien die Beschäftigten des öffentlichen Busgewerbes in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster und des privaten Busgewerbes im gesamten Bundesland, hatte die Gewerkschaft zuvor mitgeteilt. Pendler und Reisende müssen mit zahlreichen Beeinträchtigungen rechnen. Der Ausstand soll in Schleswig-Holstein laut Verdi bis zur Frühschicht am Sonntag andauern.

Die Gewerkschaft fordert für die Angestellten im Busgewerbe neben einer Einführung einer 35-Stunden-Woche eine Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. Ebenfalls wird eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden verlangt. Die Laufzeit der Vereinbarung soll zwölf Monate betragen.

Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen in den kommunalen Verkehrsbetrieben. Diese sind im Manteltarifvertrag geregelt. Insgesamt hat Verdi in mehr als 80 deutschen Städten und rund 40 Landkreisen zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Die Gewerkschaft verhandelt parallel in 15 Bundesländern über neue Tarifverträge. Lediglich in Bayern laufen diese noch. Die Forderungen sind dabei unterschiedlich.

